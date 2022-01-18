Бой Мейирима Нурсултанова за титул WBO International перенесен на февраль

Мейирим Нурсултанов. Фото: David Spagnolo/Main Events

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов получил новую дату поединка, передает NUR.KZ.

По информации Allboxing.ru, возвращение казахстанца состоится не 22 января, а 5 февраля в Актау.

Соперником Мейирима Нурсултанова станет россиянин Андрей Сироткин. Бой пройдет в среднем весе и будет рассчитан на десять раундов. На кону будет стоять титул WBO International.

Напомним, что в активе казахстанского боксера 15 побед, из них 8 он завершил досрочно. Тогда на счету Сироткина 19 побед (7 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1951781-boy-meyirima-nursultanova-za-titul-wbo-international-perenesen-na-fevral/