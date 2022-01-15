Тедди Атлас: Канело выбрал правильное время для боя с Головкиным

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Известный американский тренер по боксу Тедди Атлас заявил, что команда Сауля Альвареса намеренно затягивала организацию поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

По словам бывшего наставника Майка Тайсона, Канело ждал спада Головкина из-за возраста.

"Бой Канело с Головкиным должен был состояться намного раньше, но мексиканец намеренно тянул время, так как не был готов к этому бою. Но в один момент его команда заявила, что этот момент настал. Хотите знать почему?

Потому что они увидели спад Головкина в бою с Джейкобсом. И неожиданно решили атаковать казахстанца. Но я все равно считаю, что Канело не победил в двух встречах. Однако он выбрал подходящий момент и запустил свою карьеру в стратосферу" - заявил Тедди Атлас на своем Youtube-канале.

Напомним, что Головкин и Альварес провели два поединка. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором победу одержал Сауль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1951320-teddi-atlas-kanelo-vybral-pravilnoe-vremya-dlya-boya-s-golovkinym/