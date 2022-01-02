"Легендарная личность": хоккеист Илья Ковальчук рассказал о дружбе с Геннадием Головкиным

Геннадий Головкин и Илья Ковальчук. Фото: instagram.com/gggboxing/

Российский хоккеист Илья Ковальчук вспомнил, как тренировался вместе с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

В интервью Youtube-каналу "Больше спорта" Илья рассказал о дружбе с Головкиным.

"Во время пандемии он меня затащил в Big Bear, где он готовился к бою против поляка, фамилию не помню (Камиль Шеремета). Он с ним в Майами боксировал как раз, а я готовился к "пузырю" в Торонто. Мы вместе потренировались четыре недели. У них (боксеров), конечно, интересная подготовка - много бегают.

Головкин вообще легендарная личность, и еще легендарнее как человек. Поэтому мы с ним очень быстро сошлись" - заявил Ковальчук.

Напомним, что Геннадий Головкин не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда победил поляка Камила Шеремету.

В декабре прошлого года он должен был провести бой против японца Риота Мураты, но из-за нового штамма коронавируса встречу перенесли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1949617-legendarnaya-lichnost-hokkeist-ilya-kovalchuk-rasskazal-o-druzhbe-s-gennadiem-golovkinym/