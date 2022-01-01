Головкин поздравил казахстанцев с Новым годом

Геннадий Головкин. Фото: instagram.com/gggboxing

Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал поздравление с Новым годом.

GGG поздравил казахстанцев с праздником на своей официальной странице в Instagram.

"Жаңа жыл құтты болсын! Счастливого Нового года! Happy New Year!" - написал Головкин.

Подписчики в ответ тоже поздравили чемпиона с Новым годом.

Напомним, что в 2021 году GGG планировал провести бой за объединение титулов с японским чемпионом Риотой Муратой, однако поединок был перенесен. Согласно последней информации инсайдеров, Головкин может вернуться на ринг в феврале наступившего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1949558-golovkin-pozdravil-kazahstantsev-s-novym-godom/