Боксеру Сакену Бибосынову подарили квартиру в Туркестане

Умирзак Шукеев и Сакен Бибосынов. Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев наградил бронзового призера ОИ-2020 в Токио Сакена Бибосынова, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

На торжественном мероприятии глава региона вручил боксеру Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана, младшему сержанту Сакену Бибосынову ключи от новой квартиры в городе Туркестан.

Напомним, что в уходящем году Бибосынов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио и взял золото чемпионата мира в Белграде.

Также боксер был признан спортсменом года по версии Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1949422-bokseru-sakenu-bibosynovu-podarili-kvartiru-v-turkestane/