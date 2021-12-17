Боксерша Ангелина Лукас прошла взвешивание в сексуальном наряде (фото)

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала фото с процедуры взвешивания перед своим дебютным боем на профессиональном ринге, сообщает NUR.KZ.

Ангелина Лукас имеет в Instagram почти 700 тысяч подписчиков. Девушка порадовала аудиторию фотографиями, подчеркивающими ее сексуальную внешность.

Напомним, Лукас 18 декабря проведет свой первый бой в качестве боксера-профессионала. Поединок состоитсяв Нур-Султане.

Соперницей Лукас станет 26-летняя украинская спортсменка Светлана Василевская, для которой предстоящий бой также будет профи-дебютом. Поединок наилегчайшего веса рассчитан на четыре раунда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947297-boksersha-angelina-lukas-proshla-vzveshivanie-v-seksualnom-naryade-foto/