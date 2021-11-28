Боксер Кубрат Пулев нокаутировал бойца ММА Фрэнка Мира

Кубрат Пулев - Фрэнк Мир. Фото: Amanda Westcott

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе болгарский боксер Кубрат Пулев одержал победу над бойцом ММА Фрэнком Миром, передает NUR.KZ.

Боксерский поединок, который прошел в Арлингтоне, завершился в первом же раунде. После мощных ударов Пулева Мир едва стоял на ногах, после чего рефери остановил поединок. Как итог - победа Кубрата техническим нокаутом.

К слову, поединок прошел в треугольном ринге по правилам бокса, но с разрешенными ударами из клинча.

Напомним, что 42-летний Фрэнк Мир последний свой бой в смешанных единоборствах провел в 2019 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944302-bokser-kubrat-pulev-nokautiroval-boytsa-mma-frenka-mira/