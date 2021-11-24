Головкин назвал условие, при котором состоится третий бой с "Канело"

Фото: Instagram/gggboxing

Американский журналист Джош Катцовитц поговорил с казахстанским боксером Геннадием Головкиным о возможном третьем бое против Сауля "Канело" Альвареса, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter Катцовитца.

"Если этот бой вызовет достаточно интереса и достигнет точки кипения, когда все будут заинтересованы, этот бой состоится. Я открыт и готов. Конечно, никто не знает. что думает Канело", - сказал Головкин журналисту.

Катцовитц также спросил, не считает ли Головкин, что в его карьере будет дыра, если трилогия не состоится.

"Это не оставит ни одной дыры в моей карьере. Мне комфортно. Мне все ясно относительно Канело", - ответил казахстанский боксер.

Ранее промоутер Том Леффлер, представляющий интересы казахстанского боксера Геннадия Головкина, заявил, что GGG ради боя с мексиканцем готов подняться в весовой категории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943645-golovkin-nazval-uslovie-pri-kotorom-sostoitsya-tretiy-boy-s-kanelo/