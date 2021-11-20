Боксеры Жанибек Алимханулы и Хассан Н'Жикам успешно прошли взвешивание

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прошел процедуру взвешивания перед завтрашним боем с Хассаном Н'Жикамом, передает NUR.KZ.

Оба боксера успешно уложились в лимит средней весовой категории: Алимханулы на весах показал 72,5 килограмма, Н'Жикам - 72.

Напомним, что поединок между ними состоится в андеркарде вечера бокса Теренс Кроуфорд - Шон Портер.

Бой Жанибек Алимханулы - Хассан Н'Жикам начнется 21 ноября рано утром (07:00) по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943138-boksery-zhanibek-alimhanuly-i-hassan-nzhikam-uspeshno-proshli-vzveshivanie/