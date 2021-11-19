Боксеры Жанибек Алимханулы и Хассан Н'Жикам провели дуэль взглядов

Жанибек Алимханулы и Хассан Н'Жикам. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы и представитель Франции Хассан Н'Жикам встретились лицом к лицу, передает NUR.KZ.

Напомним, что поединок между ними состоится 20 ноября в Лас-Вегасе (21 ноября рано утром по времени Нур-Султана).

Сегодня боксеры дали предматчевую пресс-конференцию, где провели дуэль взглядов.

Напомним, что в активе Алимханулы 10 побед на профи-ринге, из них 6 он завершил досрочно.

На счету Хассана Н'Жикама 38 побед и 5 поражений. Также он владел титулом WBA в 2017 году, победив японца Риота Мурату.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942974-boksery-zhanibek-alimhanuly-i-hassan-nzhikam-proveli-duel-vzglyadov-video/