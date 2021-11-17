Тимофей Цзю победил японца, который после боя попал в больницу (видео)

Тимофей Цзю - Такеши Инуэ. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

В Сиднее (Австралия) прошел боксерский поединок между австралийцем российского происхождения Тимофеем Цзю (сын легендарного Константина Цзю) и японцем Такеши Инуэ. Победу единогласным решением судей одержал Цзю – 120-107, 119-108, 120-107, сообщает Sports.ru.

Тимофей по ходу боя смотрелся более увереннее и регулярно достававший соперника точными ударами. В 12-м раунде японец побывал в нокдауне.

"Я бил его постоянно. Ты видишь, его лицо разбито. Завтра он вообще заплывёт весь. Я просто получал удовольствие от боя. В Ньюкасле ребята сумасшедшие, но в Сиднее, просто вау!" — сказал Цзю после боя.

Сразу по окончании боя Иноуэ был доставлен в госпиталь. Об этом сообщил обозреватель Бен Дэймон.

"У меня есть заявление для Костаньо. У тебя медовый месяц? Ок, празднуй, я иду за тобой", — сказал Тим Цзю.

Тимофей является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.

На профессиональном ринге Цзю одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942694-timofey-tszyu-pobedil-yapontsa-kotoryy-posle-boya-popal-v-bolnitsu-video/