Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру

Темиртас Жусупов. Фото: instagram.com/shvsmkokshe/

Боксеру Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана, чемпиону мира Темиртасу Жусупову вручили ключи от двухкомнатной квартиры и сертификат на пять миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт "Школы высшего спортивного мастерства" Акмолинской области.

Торжественное мероприятие прошло в Кокшетау. С победой боксера поздравил аким области Ермек Маржикпаев. Он же вручил Темиртасу Жусупову ключи от квартиры и денежный сертификат.

Также за особые заслуги и высокий профессионализм денежным сертификатом был награжден тренер чемпиона Куанышпай Кокушев.

В свою очередь, Темиртас Жусупов поблагодарил руководство области за создание условий для занятий и развитие спорта, в целом.

Напомним, что на чемпионате мира в Белграде 33-летний боксер завоевал золотую медаль в весовой категории до 48 кг. В финале он оказался сильнее представителя Таиланда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942073-chempionu-mira-po-boksu-temirtasu-zhusupovu-podarili-kvartiru/