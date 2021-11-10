Темиртас Жусупов: Слабые боксеры на чемпионат мира не приезжают

Темиртас Жусупов. Фото: aiba.org

Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана Темиртас Жусупов прокомментировал свое выступление на чемпионате мира в Белграде, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

По его словам, там не было ни одного слабого оппонента.

"Я скажу сразу - слабые спортсмены на чемпионат мира не приезжают. Каждая страна отправляет своих лучших боксеров. Поэтому сложно было в каждом поединке. Однако я старался изо всех сил.

Перед ЧМ я смог проявить себя на мировом первенстве среди военных. И рад, что в Белграде удалось продолжить победный путь.

Финал мне запомнился больше всего. Отличный был бой. Мне повезло, и я смог взять золото" - заявил Жусупов.

Напомним, что на чемпионате мира в Белграде Темиртас Жусупов завоевал золотую медаль в весовой категории до 48 кг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941600-temirtas-zhusupov-slabye-boksery-na-chempionat-mira-ne-priezzhayut/