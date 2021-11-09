Чемпион мира по боксу получит квартиру от Умирзака Шукеева

Умирзак Шукеев и Сакен Бибосынов. Фото: facebook.com/saken.kalkamanov

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев дал поручение выделить двухкомнатную квартиру Сакену Бибосынову, который на прошлой неделе стал чемпионом мира по боксу, сообщает NUR.KZ cо ссылкой на Facebook заместителя акима Сакена Калкаманова.

Напомним, в воскресенье в финале чемпионата мира в Белграде в весовой категории до 51 кг Бибосынов единогласным решением судей одолел американца Роско Хилла.

В полуфинале раздельным решением (4:1) Бибосынов оказался сильнее Танарата Саенгпета из Таиланда.

В 1/4 финала казахстанец выиграл колумбийца Мартинеса Риваса.

В 1/8 финала Дипак из Индии единогласно проиграл Бибосынову.

В 1/16 финала казахстанец выбил из борьбы Олимпийского чемпиона 2016 года Хасанбоя Дусматова из Узбекистана.

Призовые от организаторов чемпионата мира за золотую медаль составили 100 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941365-chempion-mira-po-boksu-poluchit-kvartiru-ot-umirzaka-shukeeva/