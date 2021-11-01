Сербы обвинили судей в помощи казахстанскому боксеру на ЧМ

Темиртас Жусупов против Омера Аметовича. Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Боксерский Союз Сербии (БСС) остался недоволен результатом боя между казахстанцем Темиртасом Жусуповым и сербом Омером Аметовичем на чемпионате мира в Белграде. Представители страны-хозяйки считают, что судьи украли у них победу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

БСС в целом остался недоволен судейством в шестой день соревнований. Кроме Аметовича, по мнению сербов, заслуженных побед были лишены еще два представителя страны - Павел Федоров и Альмир Мемич.

"Самая крупная кража произошла в поединке нашего Мемича, где арбитры отдали победу немцу на глазах у всех присутствующих. Сразу после того, как было принято это позорное решение, Йовица Панич подал апелляцию. Ожидается, что комиссия судей AIBA рассмотрит записи, которые подробно показывают, что победа была украдена у Сербии и нашего Мемича. Это пятно на репутации AIBA", - говорится в заявлении БСС.

Напомним, Темиртас Жусупов стал первым казахстанским боксером, который вышел в четвертьфинал ЧМ-2021.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1939862-serby-obvinili-sudey-v-pomoschi-kazahstanskomu-bokseru-na-chm/