Казахстанку лишили золота на Азиаде из-за обуви: спортсменке подарили квартиру (фото, видео)
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Казахстанка Ясмина Токсанбаева, чья золотая медаль была аннулирована на Азиатских играх, получила в подарок однокомнатную квартиру, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию легкой атлетики РК.
Казахстанская федерация легкой атлетики опубликовала кадры с церемонии чествования спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на XX летних Азиатских играх и V Азиатских Пара играх.
На кадрах видно, что награжденные получили денежные сертификаты на 6 и 10 тыс. долларов в зависимости от медали. Также была награждена и Ясмина Токсанбаева.
"Главным событием вечера стало вручение ключей от однокомнатной квартиры Ясмине Токсанбаевой, проявившей исключительное мужество на марафонской дистанции. Квартира была предоставлена от имени федерации и спонсоров. Федерация считает Ясмину настоящей чемпионкой Азиатских игр и гордостью страны", - сказано в сообщении.
Сама Токсанбаева опубликовала пост, в котором призналась, что очень благодарна за такой подарок.
"У меня не хватает слов и эмоций описать свои чувства, я безумно рада быть признанной своей страной и федерацией. Спасибо всем причастным к сегодняшнему дню! Меня это мотивирует двигаться дальше и расти!" - отреагировала Токсанбаева.
Напомним, казахстанка Ясмина Токсанбаева 27 сентября выступила на XX летних Азиатских играх в спортивной ходьбе на марафонской дистанции. Она финишировала первой, но затем ее результат был опротестован из-за обуви.
После разбирательств спортсменку дисквалифицировали и сборная Казахстана лишилась одной золотой медали. В Федерации после пообещали выплатить ей все предусмотренные для чемпионки призовые выплаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2454633-kazahstanku-lishili-zolota-na-aziade-iz-za-obuvi-sportsmenke-podarili-kvartiru-foto-video/
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