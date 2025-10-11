Узбекистанский штангист установил два мировых рекорда и выиграл золото ЧМ-2025

Узбекистанец Акбар Джураев с мировыми рекордами стал победителем чемпионата мира по тяжелой атлетике 2025 года, который проходит в Ферде, передает корреспондент NUR.KZ.

В предпоследний день соревнований в Норвегии спортсмен выступил в весовой категории до 110 кг. Джураев показал результат 428 кг (196 в рывке + 232 в толчке), что позволило ему занять первое место.

26-летний узбекистанец стал трехкратным чемпионом мира. Также в его активе две олимпийские медали: золото Токио-2020 (до 109 кг) и серебро Парижа-2024 (до 102 кг). Кроме того, Джураев в Ферде установил новые мировые рекорды в рывке и по общей сумме.

Серебро в этой весовой категории выиграл иранец Алиреза Нассири (415 кг, 184+231). Тройку призеров замкнул еще один узбекистанец Руслан Нурудинов (414, 186+228). Казахстан представил Султан Мейрам, который показал результат 380 кг (169+211) и замкнул топ-15.

Таким образом, отечественная команда завершила выступление на чемпионате мира без медалей. Лучшего результата из казахстанцев добился Едыге Емберды (до 79 кг), который занял шестое место. Петр Хребтов в этой же весовой категории расположился на 13-й позиции. Алибек Рахимберды (до 88 кг) занял 11-ю строчку.

В субботу на чемпионате мира будет разыграно два оставшихся комплекта медалей. Однако первую позицию в командном зачете себе обеспечили представители Северной Кореи (сейчас в их активе пять золотых наград).

