      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Украинская рекордсменка мира Ярослава Магучих не смогла защитить титул на ЧМ-2025 по легкой атлетике

      Опубликовано:

      Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих
      Ярослава Магучих. Фото: Hannah Peters/Getty Images

      Украинка Ярослава Магучих не смогла защитить титул на чемпионате мира 2025 года по легкой атлетике, который принимает Токио, передает корреспондент NUR.KZ.

      В заключительный соревновательный день были разыграны медали в женских прыжках в высоту. Действующей рекордсменкой мира в этой дисциплине является Магучих (2,10 метра).

      Из-за дождя финал несколько раз прерывался. В итоге украинка остановилась на высоте 1,97 метра. Безуспешно она пыталась покорить 2,00 и 2,02 метра.

      Магучих не смогла выиграть второй подряд чемпионата мира и разделила бронзу с сербкой Ангелиной Топич. Также в активе олимпийской чемпионки Парижа-2024 есть два серебра ЧМ.

      Победу в женских прыжках в высоту одержала австралийка Никола Олислагерс (2,00), которая впервые стала чемпионкой мира на открытом воздухе. По попыткам она опередила польку Марию Жодзик, взявшую дебютную медаль на таком уровне.

      Напомним, сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира в столице Японии без медалей.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

