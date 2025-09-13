Первые казахстанки стартовали на чемпионате мира по легкой атлетике 2025 года

Сборная Казахстана по легкой атлетике начала выступление на чемпионате мира 2025 года, который стартовал в столице Японии Токио, передает корреспондент NUR.KZ.

В первый соревновательный день в числе прочих были разыграны медали у женщин в спортивной ходьбе на 35 километров.

Казахстанка Полина Репина финишировала 35-й, показав время 3 часа 20 минут. Она примерно на 40 минут отстала от испанки Марии Перес, которая одержала победу. Серебро выиграла итальянка Антонелла Пальмизано, бронза досталась эквадорке Пауле Милене Торрес, установившей национальный рекорд.

Еще одна казахстанка Галина Якушева сошла с дистанции и не смогла финишировать.

Также в первый день были разыграны медали на дистанции 10 000 метров у женщин. Казахстанка Дэйзи Джепкемей заняла 16-е место со временем 31 минута 49,87 секунды.

Победу в этой дисциплине одержала кенийка Беатрис Чебет (30:37,61). Серебро с национальным рекордом выиграла итальянка Надежда Баттоклетти (30:38,23). Тройку призеров замкнула эфиопка Гудаф Цегай (30:39,65).

Джепкемей в дальнейшем выступит на дистанции 3000 метров с препятствиями. В этой дисциплине заявлена и Нора Джеруто. Также Казахстан представит Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 километров).

Чемпионат мира в Токио продлится до 21 сентября включительно.

