Астана примет чемпионат Азии по тяжелой атлетике
Опубликовано:
В столице с 4 по 10 июля пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Предполагается, что в состязаниях лучших юных штангистов азиатского континента примут участие более 450 спортсменов из 27 стран.
Юниорскую и юношескую сборные Казахстана представят 36 штангистов. Окончательный состав отечественных тяжелоатлетов во всех 32 весовых дивизионах будет объявлен позже.
Комплекты медалей будут разыграны в возрастных категориях U17 и U20.
Соревнования пройдут в Легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan и продлятся до 10 июля.
Напомним, решение о проведение континентального первенства среди юниоров и юношей в Казахстане было принято в декабре прошлого на минувшем ЧА в Катаре.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2259243-astana-primet-chempionat-azii-po-tyazheloy-atletike/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах