Астана примет чемпионат Азии по тяжелой атлетике

В столице с 4 по 10 июля пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Предполагается, что в состязаниях лучших юных штангистов азиатского континента примут участие более 450 спортсменов из 27 стран.

Юниорскую и юношескую сборные Казахстана представят 36 штангистов. Окончательный состав отечественных тяжелоатлетов во всех 32 весовых дивизионах будет объявлен позже.

Комплекты медалей будут разыграны в возрастных категориях U17 и U20.

Соревнования пройдут в Легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan и продлятся до 10 июля.

Напомним, решение о проведение континентального первенства среди юниоров и юношей в Казахстане было принято в декабре прошлого на минувшем ЧА в Катаре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.