Казахстан примет чемпионат Азии по тяжелой атлетике в 2025 году

Стало известно о том, что в 2025 году в Казахстане пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации.

С 19 по 26 декабря в столице Катара Дохе проходит континентальное первенство среди юниоров по тяжелой атлетике.

Данное мероприятие с визитом посетил президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана Гади Гаджиев, который встретился с казахстанскими штангистами, а также провел ряд рабочих встреч с руководством международной и азиатской федераций.

Были обсуждены вопросы развития тяжелой атлетики и укрепления сотрудничества. Итогом переговоров стало решение о проведении чемпионата Азии среди юношей и юниоров в 2025 году в Казахстане.

Напомним, на минувшем чемпионате мира по тяжелой атлетике среди взрослых, который также проходил в Дохе, сборная Казахстана отметилась двумя золотыми и одной серебряной медалями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.