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Казахстан примет чемпионат Азии по тяжелой атлетике в 2025 году

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Казахстанский тяжелоатлет
Тяжелая атлетика. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Стало известно о том, что в 2025 году в Казахстане пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации.

С 19 по 26 декабря в столице Катара Дохе проходит континентальное первенство среди юниоров по тяжелой атлетике.

Данное мероприятие с визитом посетил президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана Гади Гаджиев, который встретился с казахстанскими штангистами, а также провел ряд рабочих встреч с руководством международной и азиатской федераций.

Были обсуждены вопросы развития тяжелой атлетики и укрепления сотрудничества. Итогом переговоров стало решение о проведении чемпионата Азии среди юношей и юниоров в 2025 году в Казахстане.

Напомним, на минувшем чемпионате мира по тяжелой атлетике среди взрослых, который также проходил в Дохе, сборная Казахстана отметилась двумя золотыми и одной серебряной медалями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2203202-kazahstan-primet-chempionat-azii-po-tyazheloy-atletike-v-2025-godu/

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