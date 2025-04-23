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Стал известен состав сборной Казахстана по легкой атлетике на чемпионат Азии

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Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая
Надежда Дубовицкая. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по легкой атлетике огласил список спортсменов на чемпионат Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

C 27-го по 31-е мая в городе Гуми (Южная Корея) пройдут соревнования лучших легкоатлетов азиатского континента.

От сборной Казахстана выступят 32 спортсмена: Екатерина Авдеенко (семиборье), Виктория Ан (200 и 400 метров, 4х400, 4х400 микс), Юлия Башманова (100 метров с барьерами), Айана Болатбеккызы (1500 метров), Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями), Дейзи Джепкемей (5000 и 10000 метров), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), Мария Ефремова (тройной прыжок), Александра Залюбовская (400 метров, 4х400, 4х400 микс), Аделина Земс (400 метров с барьерами, 4х400), Кристина Кондрашова (4х400, 4х400 микс), Елизавета Матвеева (прыжки в высоту), Анастасия Рыпакова (прыжки в длину), Ольга Сафронова (100 и 200 метров, 4х400, 4х400 микс), Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 км), Антонина Чернышова (100 метров с барьерами), Алина Чистякова (семиборье), Анна Шумило (эстафета 4х400), Артур Гафнер (метание копья), Давид Ефремов (110 метров с барьерами), Виталий Земс (100 и 200 метров), Вячеслав Земс (400 метров с/б, 4х400, 4х400 микс), Иван Иванов (толкание ядра), Дмитрий Коблов (400 с/б, 4х400, 4х400 микс), Михаил Литвин (4х400, 4х400 микс), Эльнор Мухитдинов (400 метров, 4х400, 4х400 микс), Зелимхан Насыров (прыжки в длину, тройной прыжок), Андрей Соколов (4х400, 4х400 микс), Ефим Тарасов (4х400, 4х400 микс), Алмат Тулебаев (100 и 200 метров), Максим Фроловский (1500 и 5000 метров), Георгий Шейко (спортивная ходьба на 20 километров).

На данный момент казахстанские легкоатлеты находятся на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2238663-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-po-legkoy-atletike-na-chempionat-azii/