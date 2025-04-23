Стал известен состав сборной Казахстана по легкой атлетике на чемпионат Азии

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по легкой атлетике огласил список спортсменов на чемпионат Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

C 27-го по 31-е мая в городе Гуми (Южная Корея) пройдут соревнования лучших легкоатлетов азиатского континента.

От сборной Казахстана выступят 32 спортсмена: Екатерина Авдеенко (семиборье), Виктория Ан (200 и 400 метров, 4х400, 4х400 микс), Юлия Башманова (100 метров с барьерами), Айана Болатбеккызы (1500 метров), Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями), Дейзи Джепкемей (5000 и 10000 метров), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), Мария Ефремова (тройной прыжок), Александра Залюбовская (400 метров, 4х400, 4х400 микс), Аделина Земс (400 метров с барьерами, 4х400), Кристина Кондрашова (4х400, 4х400 микс), Елизавета Матвеева (прыжки в высоту), Анастасия Рыпакова (прыжки в длину), Ольга Сафронова (100 и 200 метров, 4х400, 4х400 микс), Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 км), Антонина Чернышова (100 метров с барьерами), Алина Чистякова (семиборье), Анна Шумило (эстафета 4х400), Артур Гафнер (метание копья), Давид Ефремов (110 метров с барьерами), Виталий Земс (100 и 200 метров), Вячеслав Земс (400 метров с/б, 4х400, 4х400 микс), Иван Иванов (толкание ядра), Дмитрий Коблов (400 с/б, 4х400, 4х400 микс), Михаил Литвин (4х400, 4х400 микс), Эльнор Мухитдинов (400 метров, 4х400, 4х400 микс), Зелимхан Насыров (прыжки в длину, тройной прыжок), Андрей Соколов (4х400, 4х400 микс), Ефим Тарасов (4х400, 4х400 микс), Алмат Тулебаев (100 и 200 метров), Максим Фроловский (1500 и 5000 метров), Георгий Шейко (спортивная ходьба на 20 километров).

На данный момент казахстанские легкоатлеты находятся на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.

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