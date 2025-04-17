Сборная Казахстана завоевала золото на чемпионате Азии по легкой атлетики

В Даммаме (Саудовская Аравия) стартовал юношеский чемпионат Азии по легкой атлетике, на котором сборная Казахстана завоевала две награды, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
В первый день соревнований в Саудовской Аравии представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Полина Кузубова стала победительницей в семиборье.
Отечественная спортсменка набрала 5089 очков и завоевала золотую медаль континентального первенства.
Еще одна казахстанка Асылзат Кыдырбай поднялась на третью ступень пьедестала в этой же дисциплине. Она набрала 4355 баллов и стала бронзовой медалисткой турнира.
Серебро в семиборье завоевала представительница Узбекистана Софья Николаева, которая завоевала 4904 баллов.
Напомним, с 27-го по 31-е мая в корейском городе Гуми пройдет чемпионат Азии по легкой атлетике, в котором примет участие национальная сборная Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2236701-sbornaya-kazahstana-zavoevala-zoloto-na-chempionate-azii-po-legkoy-atletiki/