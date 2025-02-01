Одна из самых сексуальных спортсменок мира снялась в коротких шортах на тренировке

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую часто называют самой сексуальной спортсменкой мира, снялась в коротких шортиках на тренировке, передает NUR.KZ.

Кадрами Алиса поделилась на своей странице в Instagram. На них спортсменка показала, как прошел ее тренировочный лагерь.

На одном из фото девушка сфотографировалась в спортивной форме, состоящей из топа и коротких шорт. Также она показала, что на правой ноге у нее набито тату с изображением Олимпийских колец.

Алиса продемонстрировала свою форму и порадовала фанатов.

"Ох, это тату", "Такая горячая на этих фото", "Самая сексуальная спортсменка в мире", "Восхитительная фигура", "Счастье наблюдать за тобой", - писали поклонники спортсменки.

Ранее мы писали, что в 2021 году Алиса впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 2021 в Токио (Япония). Также немка выступила на последней Олимпиаде в Париже, однако за две попытки ей пока не удалось занять призовые места на главных стартах четырехлетия.