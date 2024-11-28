Самая красивая немецкая легкоатлетка показала фигуру в открытом купальнике

Легкоатлетка Алика Шмидт, которую в Сети прозвали одной из самых красивых спортсменок Германии, поделилась фотографиями на своей официальной странице в Instagram, сообщает NUR.KZ.

26-летняя Алика Шмидт является одной из главных звезд немецкого спорта благодаря своей яркой внешности. Спортсменка специализируется в беге на короткие дистанции. Несколько раз она входила в топ-3 лучших легкоатлеток страны в дистанции на 400 метров.

В 2021 году Алика впервые приняла участие в летних Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Также немка выступила на последней Олимпиаде в Париже, однако за две попытки ей пока не удалось занять призовые места на главных стартах четырехлетия.

На страницу легкоатлетки подписано более 5.7 миллиона аккаунтов, а также она имеет ряд контрактов с люксовыми брендами и даже дефилировала на Парижской неделе моды.

Несмотря на популярность и открытые фото в бикини, известно, что Алика отказался в фотосессии для PlayBoy. Сама Шмидт заявляла, что на первом месте у нее находится спорт.

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