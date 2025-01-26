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Казахстанские легкоатлеты выиграли две медали на престижном международном турнире в Астане

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Казахстанская легкоатлетка Елизавета Матвеева
Елизавета Матвеева. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

В Астане завершился этап серии World Athletics Indoor Tour Gold. Казахстанцы выиграли две медали, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Престижный турнир по легкой атлетике в помещении собрал внушительный список участников. На соревнованиях стартовали более 100 спортсменов из 40 стран.

Представители Казахстана отметились двумя бронзовыми наградами в прыжках в высоту. У женщин на пьедестал попала участница Олимпиады-2024 Елизавета Матвеева. У мужчин призером стал Игорь Косолапов.

В шаге от медалей остановились казахстанцы Давид Ефремов (бег на 60 метров с барьерами), Дэйзи Джепкемей (бег на 3000 метров) и Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), которые также выступали на Олимпиаде-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2215163-kazahstanskie-legkoatlety-vyigrali-dve-medali-na-prestizhnom-mezhdunarodnom-turnire-v-astane/

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