Казахстанские легкоатлеты выиграли две медали на престижном международном турнире в Астане

В Астане завершился этап серии World Athletics Indoor Tour Gold. Казахстанцы выиграли две медали, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Престижный турнир по легкой атлетике в помещении собрал внушительный список участников. На соревнованиях стартовали более 100 спортсменов из 40 стран.

Представители Казахстана отметились двумя бронзовыми наградами в прыжках в высоту. У женщин на пьедестал попала участница Олимпиады-2024 Елизавета Матвеева. У мужчин призером стал Игорь Косолапов.

В шаге от медалей остановились казахстанцы Давид Ефремов (бег на 60 метров с барьерами), Дэйзи Джепкемей (бег на 3000 метров) и Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), которые также выступали на Олимпиаде-2024.

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