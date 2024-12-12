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Казахстанский тяжелоатлет занял пятое место на чемпионате мира

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Казахстанский тяжелоатлет Денис Полубояринов
Денис Полубояринов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Два казахстанских тяжелоатлета вошли в топ-10 весовой категории до 89 килограммов на чемпионате мира 2024 года в Манаме (Бахрейн), передает корреспондент NUR.KZ.

Лучший результат из представителей республики в этом дивизионе показал Денис Полубояринов. С общей суммой 370 килограммов (165 в толчке и 205 в рывке) он занял пятое место.

Десятку сильнейших замкнул другой казахстанец Денис Уланов. Бронзовый призер Олимпиады-2016 показал результат 351 килограмм (158+193).

Победу в этой весовой категории с рекордом чемпионата мира одержал болгарин Карлос Насар. Его показатель — 405 килограммов (183+222). Серебро выиграл Ро Кван Рель из КНДР (380), бронзовым призером стал молдаванин Марин Робу (379).

У женщин в среду определялись призеры в весовой категории до 71 килограмма. Казахстанка Арай Нурлыбекова заняла 15-е место с результатом 217 килограммов (97+120).

Победу одержала американка Оливия Ривз (267). Серебро выиграла Чжон Чун Хуй из КНДР (262), бронзу — китаянка Ян Цюся (261).

Таким образом, в активе сборной Казахстана остается одна медаль. Серебро днем ранее выиграл Алексей Чуркин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2199251-kazahstanskiy-tyazheloatlet-zanyal-pyatoe-mesto-na-chempionate-mira/

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