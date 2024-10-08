В Астане стартовал чемпионат мира по пара пауэрлифтингу

Сегодня, 8 октября, в столице стартовало мировое первенство IBSA по пауэрлифтингу и жиму лежа среди слабовидящих и незрячих спортсменов, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Министерства туризма и спорта РК.
В церемонии открытия приняли участие вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев, председатель IBSA Тинатин Ревазашвили и президент IBSA Илькар Рахимов.
«Этот чемпионат – важный шаг на пути развития инклюзивного общества и паралимпийского движения. Такие инициативы демонстрируют динамичное развитие паралимпийского спорта в нашей стране, в частности, пара пауэрлифтинга. Примером этого являются достижения наших спортсменов Давида Дегтярева и Раушан Койшыбаевой на Паралимпийских играх. Их успехи вдохновляют новое поколение спортсменов, указывая им путь к победам», - заявил вице-министр Жарасбаев.
В первый день чемпионата прошли соревнования в весовых категориях А (48, 52, 56 кг) и B (60 и 67,5 кг). В чемпионате принимают участие спортсмены из Казахстана, Грузии, Украины, Турции, Ливии, Чехии, Израиля и Кении. Соревнования продлятся до 12 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2171730-v-astane-startoval-chempionat-mira-po-para-pauerliftingu/
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