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Казахстанская легкоатлетка выиграла полумарафон во Франции

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Казахстанская легкоатлетка Дэйзи Джепкемей
Дэйзи Джепкемей. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Дэйзи Джепкемей выиграла турнир во Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Традиционный полумарафон Le Lion прошел между Бельфором и Монбельяром.

Джепкемей преодолела дистанцию в 21 километр за 1 час 7 минут и 54 секунды и финишировала на первой позиции.

Второе место заняла Аннет Челангат из Уганды (01:09:58), третий результат показала Меселу Кахсай из Эфиопии (01:10:18).

Напомним, Джепкемей представляла Казахстан на летней Олимпиаде-2024 в Париже. На дистанции 3000 метров с барьерами она не смогла выйти в финал, а в беге на 10000 метров заняла 17-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2169438-kazahstanskaya-legkoatletka-vyigrala-polumarafon-vo-francii/

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