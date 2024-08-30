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Казахстанка вошла в топ-10 на чемпионате мира по легкой атлетике

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Казахстанская легкоатлетка Алина Чистякова
Казахстанская легкоатлетка Алина Чистякова. Фото: НОК РК

Представительница юниорской сборной Казахстана по легкой атлетике Алина Чистякова вошла в десятку лучших на чемпионате мира в Перу, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В столице Перу Лиме продолжается мировое первенство по легкой атлетике среди юниоров. Казахстанская легкоатлетка Алина Чистякова завершила выступление в десятке лучших спортсменов на чемпионате мира.

Казахстанка представляла страну в семиборье. В общей сумме Чистякова набрала 5161 очко. Это позволило ей завершить выступление на девятом месте.

Чемпионкой стала Яна Кощак из Хорватии. В ее активе 5807 баллов. Второе место осталось за Люсией Аклин (Швейцария) - 5755. Чешка Адела Ткачова показала третий результат, набрав 5601 очко.

12-е место заняла еще одна казахстанка - Ирина Конищева (5058).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2155315-kazahstanka-voshla-v-top-10-na-chempionate-mira-po-legkoy-atletike/

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