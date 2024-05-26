Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская тяжелоатлетка завоевала второе золото для страны на юношеском чемпионате мира

Опубликовано:

Казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали
Аянат Жумагали: Пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана завоевала вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит столице Перу Лиме, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали стала чемпионкой юношеского мирового первенства. Она стала первой категории до 76 килограммов. Ее итоговый результат составил 222 (97+125) килограмма.

Ранее в копилку сборной Казахстана принес серебряную медаль Акжол Курманбек, в рывке его результат составил 129 килограммов, в толчке – 156 килограмма. Также в актив команды Казахстана бронзу записала Сания Орманбаева.

Напомним, сегодня чемпионом мира также стал казахстанец Нурдос Сабыр, выступающий в весовой категории 89 килограммов. В сумме двоеборья штангист поднял 333 (148+185) килограмма и стал автором первого золота на турнире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2107062-kazahstanskaya-tyazheloatletka-zavoevala-vtoroe-zoloto-dlya-strany-na-yunosheskom-chempionate-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.