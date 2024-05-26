Казахстанская тяжелоатлетка завоевала второе золото для страны на юношеском чемпионате мира

Команда Казахстана завоевала вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит столице Перу Лиме, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали стала чемпионкой юношеского мирового первенства. Она стала первой категории до 76 килограммов. Ее итоговый результат составил 222 (97+125) килограмма.

Ранее в копилку сборной Казахстана принес серебряную медаль Акжол Курманбек, в рывке его результат составил 129 килограммов, в толчке – 156 килограмма. Также в актив команды Казахстана бронзу записала Сания Орманбаева.

Напомним, сегодня чемпионом мира также стал казахстанец Нурдос Сабыр, выступающий в весовой категории 89 килограммов. В сумме двоеборья штангист поднял 333 (148+185) килограмма и стал автором первого золота на турнире.

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