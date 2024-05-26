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Казахстанский тяжелоатлет стал чемпионом мира среди юношей

Опубликовано:

Нурдос Сабыр
Нурдос Сабыр. Фото: instagram.com/wf_rk/

Казахстанский тяжелоатлет Нурдос Сабыр завоевал золотую медаль на чемпионате мира серди юношей в столице Перу Лиме, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Нурдос Сабыр завоевал золото в весовой категории 89 килограммов. В сумме двоеборья штангист поднял 333 (148+185) килограмма.

Второе место и серебряную медаль завоевал представитель Армении Валерик Мовсесян, показавший результат в 329 килограммов, а Бекзод Гофиржонов показал третий результат – 324 килограмма.

Отметим, на прошлом мировом первенстве Сабыру удалось занять второе место на почетном пьедестале.

В активе команды Казахстана теперь две награды. Ранее "серебро" завоевал Акжол Курманбек в весовой категории до 67 килограммов. В рывке его результат составил 129 килограммов, в толчке – 156 кг. В сумме двоеборья он занял второе место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2107014-kazahstanskiy-tyazheloatlet-stal-chempionom-mira-sredi-yunoshey/

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