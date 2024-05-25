Казахстанской штангистке вручили серебро Олимпиады-2012 в Лондоне

Вручение серебряной медали Олимпийских игр-2012 Анне Нурмухамбетовой состоялось на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Лиме (Перу), передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

На Олимпиаде в Лондоне казахстанка показала пятый результат в весовой категории до 69 килограммов. Однако после перепроверки было произведено перераспределение наград. Так, Марина Шкерманкова и Дина Сазановец были уличены в использовании запрещенных препаратов. Впоследствии их результаты аннулировали, а Нурмухамбетова официально стала бронзовым призером ОИ-2012.

В 2020 году стало известно, что в пробе румынки Роксаны Кокош, которая в Лондоне стала второй, также были обнаружены следы допинга. Ее серебряную награду отозвали, а показанный в Лондоне результат был упразднен.

После нового перераспределения наград Анна Нурмухамбетова стала обладательницей "серебра" Игр-2012. "Бронза" отошла колумбийке Убальдине Вальес.

Отметим, что ранее несколько казахстанских спортсменов уже получили награды после перераспределения. Так, тяжелоатлет Денис Уланов официально стал обладателем "бронзы" Олимпиады-2016. С опозданием чемпионкой Игр-2008 признана штангистка Алла Важенина.

После перепроверки допинг-проб казахстанский борец греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев получил серебряную награду ОИ-2008.

Легкоатлетка Ольга Рыпакова, ставшая на Играх-2008 в Пекине четвертой, после всех прошедших процедур значится серебряным призером.

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