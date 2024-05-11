Лидер сборной Казахстана вошла в топ-5 на этапе "Бриллиантовой лиги"

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Надежда Дубовицкая выступила в финале этапа "Бриллиантовой лиги", который в эти дни проходит в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

26-летняя Надежда Дубовицкая представляет страну в прыжках в высоту. В финальных соревнованиях она зафиксировала результат 1,88 метра. В общем зачете с таким показателем спортсменка заняла пятое место.

Чемпионкой в этой программе стала сербская прыгунья Ангелина Топич. Ее результат - 1,94 м. Серебряную медаль завоевала представительница Украины Ирина Геращенко с показателем 1,91 м. Замкнула пьедестал почета австралийская атлетка Элеанор Паттерсон (1,91 м).

Напомним, Надежда Дубовицкая является чемпионкой Азии (2023) по прыжкам в высоту в закрытом помещении, а также обладательницей бронзовой медали чемпионата мира в Белграде (2022).

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