Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду-2024

Опубликовано:

Жанна Мамажанова
Жанна Мамажанова. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Жанна Мамажанова завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры-2024 в Париже, передает NUR.KZ.

Казахстанская легкоатлетка Жанна Мамажанова установила новый рекорд Республики Казахстан на марафоне в нидерландском Роттердаме. Она зафиксировала результат - 2:26.42. Представительница нашей сборной превысила олимпийский норматив на восемь секунд (2:26:50), а также обновила свой же собственный рекорд.

Благодаря этому достижению Жанна Мамажанова напрямую квалифицируется на Летнюю Олимпиаду, которая этим летом пройдет в столице Франции Париже.

Таким образом, на данный момент в копилке казахстанской сборной 32 лицензии в 12 видах спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2084573-kazahstan-zavoeval-esche-odnu-litsenziyu-na-olimpiadu-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.