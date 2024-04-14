Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Жанна Мамажанова завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры-2024 в Париже, передает NUR.KZ.

Казахстанская легкоатлетка Жанна Мамажанова установила новый рекорд Республики Казахстан на марафоне в нидерландском Роттердаме. Она зафиксировала результат - 2:26.42. Представительница нашей сборной превысила олимпийский норматив на восемь секунд (2:26:50), а также обновила свой же собственный рекорд.

Благодаря этому достижению Жанна Мамажанова напрямую квалифицируется на Летнюю Олимпиаду, которая этим летом пройдет в столице Франции Париже.

Таким образом, на данный момент в копилке казахстанской сборной 32 лицензии в 12 видах спорта.

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