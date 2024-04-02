Казахстанский тяжелоатлет зафиксировал уникальный результат на Кубке мира

Представитель национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Ерназ Алпысов показал лучший результат в своей карьере на лицензионном Кубке мира, который в эти дни проходит в Таиланде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

На проходящем в Пхукете лицензионном Кубке мира по тяжелой атлетике на помост вышел первый из трех заявленных на турнир спортсменов мужской сборной Казахстана - Ерназ Алпысов в весовой категории до 55 килограммов.

Не сумев реализовать один подход в рывке и два в толчке, Ерназ с общей суммой 237 кг (107 в рывке и 130 в толчке) занял итоговое 6-е место в группе А. Победителем данной весовой категории стал штангист из КНДР Ун Чол Панг (118+152), серебряная медаль на счету тайца Наттавата Чомчуена (119+150), бронза у вьетнамца Тхана Лаи (120+148).

Отметим, на прошлогоднем чемпионате мира Ерназ поднял в сумме 233 килограммов. Таким образом казахстанец улучшил свой прежний максимальный результат.

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