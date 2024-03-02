Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстанский легкоатлет вышел в полуфинал чемпионата мира

Опубликовано:

Давид Ефремов
Давид Ефремов. Фото: olympic.kz

Представитель национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Давид Ефремов пробился в полуфинал чемпионата мира в помещениях, который в эти дни проходит в Шотландии, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Давид Ефремов представляет национальную сборную Казахстана по легкой атлетике в беге на 60 метров с барьерами. Спортсмен успешно преодолел квалификационный раунд и финишировал вторым в своем забеге.

Полуфинальный забег пройдет в ночь со 2-го на 3-е марта.

Напомним, что ранее на данном чемпионате мира в столице Шотландии Глазго выступила лидер сборной Казахстана по легкой атлетике - Надежда Дубовицкая. В своей дисциплине, в прыжках в высоту она показала восьмой результат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2064134-kazahstanskiy-legkoatlet-vyshel-v-polufinal-chempionata-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.