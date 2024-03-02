Казахстанский легкоатлет вышел в полуфинал чемпионата мира

Представитель национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Давид Ефремов пробился в полуфинал чемпионата мира в помещениях, который в эти дни проходит в Шотландии, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Давид Ефремов представляет национальную сборную Казахстана по легкой атлетике в беге на 60 метров с барьерами. Спортсмен успешно преодолел квалификационный раунд и финишировал вторым в своем забеге.

Полуфинальный забег пройдет в ночь со 2-го на 3-е марта.

Напомним, что ранее на данном чемпионате мира в столице Шотландии Глазго выступила лидер сборной Казахстана по легкой атлетике - Надежда Дубовицкая. В своей дисциплине, в прыжках в высоту она показала восьмой результат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.