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Казахстанский тяжелоатлет выиграл медаль чемпионата Азии

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Казахстанский тяжелоатлет Александр Уваров
Александр Уваров: Пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

Казахстанец Александр Уваров стал серебряным призером чемпионата Азии по тяжелой атлетике, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

Соревнования проходят в Ташкенте — столице Узбекистана. Уваров представлял Казахстан в весовой категории до 81 кг.

В рывке он поднял 153 кг, что стало третьим результатом. В толчке спортсмен стал вторым с показателем 190 кг. По сумме двоеборья с результатом 343 кг Уваров выиграл серебряную медаль, уступив только представителю КНДР Ри Чонг Сонгу (369 кг).

Тройку сильнейших замкнул туркменистанец Гайгысыз Тораев (337). Еще один казахстанец Алибек Рахимберди занял пятое место (298).

Ранее серебряным призером чемпионата Азии стал казахстанский тяжелоатлет Акмолда Сайрамкез.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2059676-kazahstanskiy-tyazheloatlet-vyigral-medal-chempionata-azii/

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