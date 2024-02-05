Казахстанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Ташкенте

Казахстанский тяжелоатлет Акмолда Сайрамкез стал серебряным призером азиатского первенства, которое проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанцу удалось завоевать "серебро" турнира в весовой категории до 67 килограммов.

Как сообщают в Олимпийском Комитете, в сумме двоеборья Сайрамкез поднял 292 (126+166) килограмма. Представитель Северной Кореи Вон Джи Ри стал первым с результатом 317 килограммов (137+180), а третье место осталось за Траватом Ратфетом из Таиланда, на его счету в сумме 286 килограммов (128+158).

Отметим, что чемпионат Азии продлится до 10 февраля, данный турнир позволяет атлетам набрать рейтинговые очки для участия на Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на соревновании представлено 34 страны.

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