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Казахстанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Ташкенте

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Cайрамкез Ақмолда
Cайрамкез Ақмолда: instagram.com/turizm_sport_ministrligi

Казахстанский тяжелоатлет Акмолда Сайрамкез стал серебряным призером азиатского первенства, которое проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанцу удалось завоевать "серебро" турнира в весовой категории до 67 килограммов.

Как сообщают в Олимпийском Комитете, в сумме двоеборья Сайрамкез поднял 292 (126+166) килограмма. Представитель Северной Кореи Вон Джи Ри стал первым с результатом 317 килограммов (137+180), а третье место осталось за Траватом Ратфетом из Таиланда, на его счету в сумме 286 килограммов (128+158).

Отметим, что чемпионат Азии продлится до 10 февраля, данный турнир позволяет атлетам набрать рейтинговые очки для участия на Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на соревновании представлено 34 страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2059229-kazahstanskiy-tyazheloatlet-zavoeval-serebryanuyu-medal-na-chempionate-azii-v-tashkente/

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