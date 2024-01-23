Главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике рассказал о подготовке к Олимпиаде-2024

Главный тренер национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Дмитрий Карпов поделился с NUR.KZ планом на будущие соревнования, на которых могут быть завоеваны олимпийские лицензии.

Наставник сборной отметил, что для завоевания олимпийских лицензий в легкой атлетике необходимо сдать определенные нормативы.

"Есть нормативы. Они очень высокие. Если брать примеры, это выше мастера спорта международного класса, то есть надо входить в десятку сильнейших в мире. К примеру прыжок в высоту среди женщин это норматив - 197 см. Могут попасть с результатом 195 см., для этого необходимо сделать два - три старта с таким результатом. Уже в конце 30-го июня будет известно, кто попадает на Олимпийские игры это по рейтингу. Если человек сразу прыгает 197 см., он автоматически уже попадает на Олимпийские игры. Это уже лицензия можно сказать именная.

Также на каждой дистанции есть свои определенные высоты, секунды, которые позволяют напрямую заработать лицензию. Конечно, планируем всегда на лучшее, как минимум 10 лицензий", - заявил Карпов.

Отметим, лидеры казахстанской сборной примут участие в международном турнире золотой серии за призы Амина Туякова, который пройдет 27 января в Астане.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.