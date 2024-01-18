В Астане пройдет международный турнир по легкой атлетике

В рамках World Athletics Indoor Tour Gold 2024 в Астане пройдет первый на азиатском континенте международный турнир по легкой атлетике золотого уровня Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации легкой атлетики.

Серия встреч золотого уровня, включающая в себя 7 городов, стартует 27 января в Астане и завершится в Мадриде 23 февраля.

В Астане пройдут соревнования по следующим дисциплинам:

Женщины: 400м, 60 м, 1 миля, 60м с барьерами, прыжки в высоту, прыжки в длину.

Мужчины: 60м, 60м с барьерами, 3000м, 400м, прыжки с шестом, толкание ядра.

Среди заявленных на участие в турнире спортсменов есть и мировые звезды легкой атлетики: действующий рекордсмен мира в прыжках с шестом Арманд Дуплантис, победитель финала Бриллиантовой лиги в беге на 200м – канадский спринтер Арне де Грасс, чемпионка мира в дисциплине 100 м с барьерами, серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – Ниа Али, а также чемпионка мира в дисциплине 100 м с барьерами – Тоби Амусан.

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