Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Официально: казахстанская штангистка Зульфия Чиншанло повторно дисквалифицирована из-за допинга

Опубликовано:

Зульфия Чиншанло
Зульфия Чиншанло. Фото: Twitter.com/olympic_kz

Представительница сборной Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло отстранена от соревнований Международной федерацией тяжелой атлетики за повторное нарушение антидопинговых правил, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportarena.

В пробе Чиншанло, которая была взята в конце 2022 года во внесоревновательный период, были найдены следы анаболического стероида - метандиенона. Дисквалификация от Международной федерации тяжелой атлетики и WADA продлится 8 лет. Для казахстанской спортсменки это будет уже второе отстранение из-за допингового скандала.

Напомним, в 2012 году на летних Олимпийских играх в Лондоне Чиншанло стала чемпионкой, но в 2016 году была лишена золотой медали из-за допинга. При перепроверке анализов через несколько лет в крови Зульфии обнаружили сразу два запрещённых препарата - "Оксандролоне" и "Станозололе". Из-за этого МОК отправил казахстанскую штангистку на 24 месяца в "бан".

На прошлой летней Олимпиаде в Токио-2021 она смогла завоевать бронзовую медаль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2052109-ofitsialno-kazahstanskaya-shtangistka-zulfiya-chinshanlo-povtorno-diskvalifitsirovana-iz-za-dopinga/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.