Официально: казахстанская штангистка Зульфия Чиншанло повторно дисквалифицирована из-за допинга

Представительница сборной Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло отстранена от соревнований Международной федерацией тяжелой атлетики за повторное нарушение антидопинговых правил, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportarena.

В пробе Чиншанло, которая была взята в конце 2022 года во внесоревновательный период, были найдены следы анаболического стероида - метандиенона. Дисквалификация от Международной федерации тяжелой атлетики и WADA продлится 8 лет. Для казахстанской спортсменки это будет уже второе отстранение из-за допингового скандала.

Напомним, в 2012 году на летних Олимпийских играх в Лондоне Чиншанло стала чемпионкой, но в 2016 году была лишена золотой медали из-за допинга. При перепроверке анализов через несколько лет в крови Зульфии обнаружили сразу два запрещённых препарата - "Оксандролоне" и "Станозололе". Из-за этого МОК отправил казахстанскую штангистку на 24 месяца в "бан".

На прошлой летней Олимпиаде в Токио-2021 она смогла завоевать бронзовую медаль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.