Рекордсмены мира выступят на престижном турнире по легкой атлетике в Астане

Обладатели мировых рекордов Арманд Дюплантис (Швеция) и Гудаф Цегай из Эфиопии примут участие в мировом турнире по легкой атлетике в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на worldathletics.org.

Спортсмены стали первыми звездами мировой легкой атлетики, кто подтвердил свое участие в предстоящем турнире.

Столица Казахстана в январе примет соревнования Astana Indoor Meеt. Данный старт на призы прославленного казахстанского легкоатлета Амина Туякова вошел в список мировых турниров "золотого" уровня.

Дюплантис выступит в прыжках с шестом. Арманд является действующим рекордсменом мира в этой дисциплине. Причем он установил высшее достижение как в соревнованиях в помещении (6,22), так и на открытом воздухе (6,23).

Цегай удерживает рекорд мира в беге на 5000 метров. Он равен 14:00.21. В Астане она будет соревноваться в беге на одну милю. К слову, в беге на 1500 метров в помещении эфиопка также является рекордсменкой мира (3:53.09).

Всего в новом сезоне запланировано семь турниров "золотого" уровня. Первый из них примет именно Астана. Он намечен на 27 января. Он впервые состоится в Азии.

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