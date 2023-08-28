Девятое место: как выступила сборная Казахстана по легкой атлетике на ЧМ-2023

Надежда Дубовицкая. Фото: Stephen Pond/Getty Images for World Athletics

В городе Будапешт (Венгрия) завершился чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Сборная Казахстана не смогла отметиться завоеванными медалями, передает NUR.KZ.

Страну на мировом первенстве представляли восемь атлетов. И лучшим результатом стало девятое место. В десятку сильнейших вошла Надежда Дубовицкая, выступавшая в прыжках в высоту.

Давид Ефремов (110 метров с барьерами) не смог преодолеть квалификацию. Он занял итоговое 36 место. Каролин Чепкоеч Кипкируи сошла с дистанции 10000 метров. Также не смогли финишировать и Галина Якушева (спортивная ходьба на 35 километров) и Жанна Мамажанова (марафон).

В прыжках в высоту Кристина Овчинникова стала 25-й, а Елизавета Матвеева - 29-й. Дэйзи Джепкемей (3000 метров с препятствиями) стала только лишь 30-й.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2034225-devyatoe-mesto-kak-vystupila-sbornaya-kazahstana-po-legkoy-atletike-na-chm-2023/