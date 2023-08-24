Двойная трагедия Нидерландов, мировой рекорд и гегемония Марокко: лучшие моменты ЧМ-2023 по легкой атлетике в фото

Падение Фемке Бол перед финишем в финале ЧМ по легкой атлетике. Фото: Sam Barnes/Sportsfile via Getty Images

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира-2023 по легкой атлетике. Позади пять дней соревнований, которые стали насыщенными на события. Корреспондент NUR.KZ сделал подборку лучших моментов турнира.

Безусловно, одним из самых драматичных дней на ЧМ стал первый. Особенно для Нидерландов. Сборная этой страны из-за двух падений лишились двух медалей и потенциального мирового рекорда.

Падение Сифан Хассан на финише. Фото: Hannah Peters/Getty Images

Сначала главный "гладиатор" легкой атлетики Сифан Хассан в финале на дистанции 10 000 метров упала перед самым финишем. Она билась за золотую медаль, однако неудача на последних метрах лишила ее пьедестала. К слову, на ЧМ Хассан выступает сразу в трех видах: 10 000, 5000 и 1500 метров. Буквально через пару дней после тяжелого падения (она сильно поранила локти и колени) Сифан показала третий результат на "полторашке", а на следующий день с первого места вышла в финале на дистанции 5000 метров.

Сифан Хассан и ее "бронза" ЧМ-2023. Фото: ANP via Getty Images

Неудача Хассан в тот вечер была не единственной для Нидерландов. После финала на "десятке" состоялся решающий забег в смешанной эстафете 4 по 400 метров. И снова падение перед финишной чертой.

Сборная Нидерландов билась за первое место с командой США. Оставалось буквально пару метров и лидер голландского состава рекордсменка мира Фемке Бол "увязала в текстурах" дорожки, совершила падение и уронила эстафетную палочку.

Несмотря на то, что она встала и пересекла черту, результат команды из-за потерянной палочки не был засчитан. К слову, американцы установили рекорд мира (а могли это сделать и Нидерланды). Сокомандники Бол поддержали атлетку. Она же может реабилитироваться на дистанции 400 метров с барьерами. Фемке вышла в финал, где является главным фаворитом.

Падение Фемке Бол в финале смешанной эстафеты. Фото: Andy Astfalck/BSR Agency/Getty Images

Марокканец Суфиан Эль-Баккали увеличил количество своих побед на главнейших турнирах планеты. В Будапеште он вновь победил на дистанции 3000 метров с препятствиями, преодолев последний километр за две минуты 29 секунд. Ранее он выигрывал на ОИ-2020 и ЧМ-2022. Гегемония Марокко в этом виде программы продолжается.

Суфиан Эль-Баккали и кениец Эбрахам Кибийот ("бронза") отмечают успех. Фото: Patrick Smith/Getty Images

Британец Джош Керрр наглядно продемонстрировал, как именно надо справляться с доминатором. Мало кто сомневался в том, что победу у мужчин на дистанции 1500 метров одержит гений из Норвегии Якоб Ингебригтсен.

У Керра же на этот счет были свои планы. Якоб в полуфинале сыграл в ментальные игры, разбив оппонентов не только скоростью, но и демонстрацией невероятной подготовленности к ЧМ. На высокой скорости он успевал контролировать гонку и махать зрителям.

В финале же у него этого не получилось. Норвежец протащил на себе забег, а Керр сыграл одну из лучших своих партий. Итогом стала победа британца, а Якоб вновь финишировал вторым на ЧМ.

Джош Керр финиширует первым в финале ЧМ на дистанции 150 метров. Фото: Sam Mellish/Getty Images

Одним из центральных событий стал мировой рекорд, который установила команда США в смешанной эстафете 4 по 400 метров (той самой, где упала представительница Нидерландов). Американцы преодолели дистанцию за 3:08.80, что и стало новым высшим достижением.

Эстафетная команда США на фоне рекордного времени. Фото: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

Главный фаворит в беге на 400 метров среди мужчин Стивен Гардинер (Багамы) остался без медали. Он досрочно завершил выступление на ЧМ. Причиной тому стала травма, которую олимпийский чемпион получил во время полуфинала. Серьезное повреждение он получил перед выходом на финишную прямую. Дорожку именитый спортсмен покинул на инвалидной коляске.

Стивен Гардинер покидает стадион. Фото: Stephen Pond/Getty Images for World Athletics

ЧМ в Будапеште подарил положительные эмоции итальянским болельщикам. Их соотечественник Джанмарко Тамбери впервые победил на чемпионате мира. Он стал лучшим в соревнованиях по прыжкам в высоту. В лучшей попытке он показал 2 метра 36 сантиметров. Кстати, он стал первым в истории итальянцем, кому удалось выиграть мировое первенство в этом виде программы.

Джанмарко Тамбери во время награждения. Фото: David Ramos/Getty Images

Король вернулся! Норвежец Карстен Вархольм вновь победил на чемпионате мира. На прошлом ЧМ ему не удалось выиграть. Более того, в финале на дистанции 400 метров с барьерами он и вовсе остался без медали. Виной тому стала тяжелая травма, которую он получил походу сезона. В итоге не удалось полностью восстановиться и набрать космическую форму (он стал первым в истории человеком, кто выбежал на этой дистанции из 46 секунд).

В Будапеште же норвежец отыгрался. Победитель ОИ уверенно выиграл финал и стал трехкратным чемпионом мира.

Карстен Вархольм празднует победу на ЧМ. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

И, конечно, нельзя не упомянуть американку Ша'Карри Ричардсон. Спортсменка выиграла чемпионат мира в соревнованиях на дистанции 100 метров. Она установила рекорд чемпионата (не путать с рекордом мира). Так быстро на чемпионатах мира еще не бегали. Финишное время Ричардсон составило 10.65 секунды.

Ша'Карри Ричардсон после победного финала ЧМ. Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Добавим, что чемпионат мира в Будапеште завершится 27 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2033784-dvoynaya-tragediya-niderlandov-mirovoy-rekord-i-gegemoniya-marokko-luchshie-momenty-chm-2023-po-legkoy-atletike-v-foto/