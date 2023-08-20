Стартовал чемпионат мира по легкой атлетике

Чемпионат мира по легкой атлетике: Фото: Дирекция развития спорта МКС РК

В столице Венгрии Будапеште официально начался XIX чемпионат мира по легкой атлетике, в котором принимают участие восемь спортсменов из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МКС РК.

В мировом первенстве принимают участие спортсмены из более 200 стран. В первый соревновательный день честь Казахстана в беге на 10000 метров, где за медали боролись 22 участницы, вышла представлять Каролин Чепкоеч Кипкиру. Бегунья сошла с дистанции и не смогла добежать до финиша. 23 августа казахстанская атлетка выступит в беге на 5000 метров.

Сегодня от казахстанской сборной на 110 метров с барьерами побежит Давид Ефремов. Квалификационный забег запланирован на 17:05 по времени Астаны.

Также, в предстоящие дни честь Казахстана будут защищать – в спортивной ходьбе на 35 км Галина Якушева, в марафоне на 42 км Жанна Мамажанова, в беге на 3000 м с препятствиями Дэйзи Джепкемей и представительницы прыжков в высоту - Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова и Елизавета Матвеева.

Мировые соревнования по легкой атлетике продлятся до 28 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2033179-startoval-chempionat-mira-po-legkoy-atletike/