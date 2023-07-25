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Назван состав сборной Казахстана по легкой атлетике на участие в чемпионате мира

Опубликовано:

Надежда Дубовицкая
Надежда Дубовицкая. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

В городе Будапешт (Венгрия) состоится чемпионат мира по легкой атлетике. Сборную Казахстана на мировом турнире представят восемь спортсменов, сообщает пресс-служба Федерации.

За медали будут бороться следующие атлеты:

1. Каролин Чепкоеч Кипкируи - бег 5000 и 10000 метров;

2. Дэйзи Джепкемей - 3000 метров с препятствиями;

3. Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту;

4. Кристина Овчинникова - прыжки в высоту;

5. Елизавета Матвеева - прыжки в высоту;

6. Жанна Мамажанова - марафон;

7. Галина Якушева - спортивная ходьба (35 километров);

8. Давид Ефремов - 110 метров с барьерами.

Отметим, что мировое первенство пройдет с 19 по 27 августа. На прошлом ЧМ Казахстан представляли 12 спортсменов. Тогда, в Орегоне, Нора Джеруто завоевала "золото" на дистанции 3000 метров с препятствиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2029978-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-legkoy-atletike-na-uchastie-v-chempionate-mira/

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