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Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике с четырьмя медалями

Опубликовано:

Елизавета Матвеева, Кристина Овчинникова, Светлана Радзивил
Елизавета Матвеева, Кристина Овчинникова, Светлана Радзивил. Фото: asianathleticschampionships2023.com

В Бангкоке (Таиланд) завершился чемпионат Азии по легкой атлетике. Результатом выступления сборной Казахстана стали четыре завоеванные медали, передает NUR.KZ.

В копилке сборной всего одна золотая медаль. Ее автором стала Кристина Овчинникова. Она победила в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин.

Дважды казахстанские атлеты поднимались на вторую ступень пьедестала. Шедрак Коеч Кимутай в беге на 10000 метров принес команде "серебро". Еще одно в активе Елизаветы Матвеевой. Она стала второй в прыжках в высоту.

Третьим завершил свое выступление Иван Иванов. Он показал третий результат в толкании ядра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2028837-kazahstan-zavershil-chempionat-azii-po-legkoy-atletike-s-chetyrmya-medalyami/

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