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Казахстан остался без медалей в четвертый день ЧА по легкой атлетике

Опубликовано:

Ольга Сафронова
Ольга Сафронова. Фото: Владислав Семенов, olympic.kz

Сегодня, 15 июля, состоялся четвертый день чемпионата Азии по легкой атлетике в Бангкоке (Таиланд). Сборная Казахстана не смогла отметиться медалями, передает NUR.KZ.

У женщин в финальном забеге на 400 метров с барьерами Аделина Земс остановилась в шаге от награды. Она финишировала на четвертом месте.

В метании диска (мужчины) Евгений Миловацкий показала восьмой результат. Сборная Казахстана в финале эстафеты 4 по 400 метров (микс) заняла последнее седьмое место.

С седьмым результатом Ольга Сафронова пробилась в финал на дистанции 200 метров. У мужчин в этом виде программы Виталий Земс и Алмат Тулебаев завершили борьбу на стадии 1/2 финала.

В активе сборной Казахстана в данный момент четыре медали. Ранее Шедрак Коеч Кимутай (10000 метров) и Елизавета Матвеева (прыжки в высоту) стали вторыми, Кристина Овчинникова (прыжки в высоту) завоевала "золото", а Иван Иванов (толкание ядра) показал третий результат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2028802-kazahstan-ostalsya-bez-medaley-v-chetvertyy-den-cha-po-legkoy-atletike/

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