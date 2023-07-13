Казахстан завоевал "золото" и "серебро" чемпионата Азии по легкой атлетике в прыжках в высоту

Кристина Овчинникова. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по легкой атлетике отметилась сразу двумя медалями чемпионата Азии (Бангкок, Таиланд) в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин, передает NUR.KZ.

На первом месте завершила свое выступление Кристина Овчинникова. Второй финишировала Елизавета Матвеева. Обе спортсменки в лучшей попытке показали 186 сантиметров.

Александра Залюбовская выступила в финальном забеге на 400 метров. К сожалению, завоевать награду ей не удалось. Она показала шестой результат.

Добавим, что днем ранее Шедрак Коеч Кимутай принес Казахстану первую медаль. Он стал вторым на дистанции 10000 метров. В данный момент в активе нашей сборной три медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2028557-kazahstan-zavoeval-zoloto-i-serebro-chempionata-azii-po-legkoy-atletike-v-pryzhkah-v-vysotu/